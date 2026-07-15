J-Holdings Aktie
WKN: A0BLUB / ISIN: JP3386180008
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16.07.2026 01:34:00
The trucking market is tighter than it’s been in years — but investors are upbeat on J.B. Hunt
Shares of the trucking giant jump 8% after hours, as fuel charges and demand for its railroad-connection business lift resultsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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