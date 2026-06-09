Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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09.06.2026 21:11:00
The true national debt just hit $1 million per U.S. household
The effective U.S. national debt just crashed through $100 trillion for the first time in history, and now stands at an extraordinary 400% of annual gross domestic product — but almost nobody seems to care.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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