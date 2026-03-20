LEGAL CORPORATION Registered Shs Aktie
WKN DE: A2PAFS / ISIN: JP3969250004
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20.03.2026 01:46:00
The Trump administration just greenlit the TV megamerger at the center of Jimmy Kimmel’s suspension. It still may not be legal.
Eight state attorneys general have filed an antitrust suit against the $6.2 billion Nexstar-Tegna merger, which the Trump administration backed after Nexstar moved to suspend Kimmel’s show.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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