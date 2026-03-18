Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
|
18.03.2026 15:42:48
The Trump Administration Just Rewarded Archer Aviation and Joby Aviation. Which One Is the Big Winner?
If this were a horse race, Archer Aviation (NYSE: ACHR) and Joby Aviation (NYSE: JOBY) would be pretty much neck and neck down the final stretch. But it's not a horse race: It's instead a race to launch a viable air taxi service using electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft.Both companies' designs are being evaluated by the Federal Aviation Administration (FAA). Both are planning to launch overseas operations. Both are partnering with heavy hitters in the aviation, ride-hailing, and artificial intelligence (AI) industries, including Nvidia.And last week, both got a big boost from the Trump administration -- but one got a bigger prize. Here's how this could tip the playing field.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|
24.02.26
|Ausblick: Joby Aviation legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Joby Aviation stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Joby Aviation Incorporation Registered Shs
|9,54
|-3,93%