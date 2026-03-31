31.03.2026 14:16:07

The Trump Effect at the Pump as Gas Hits $4 a Gallon

The average price of gasoline in the U.S. has topped $4 a gallon, a multiyear high, as war in the Middle East roils the oil market and slams drivers.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX legt zu -- DAX mit Plus -- US-Börsen mit neuem Erholungsversuch -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen starten einen neuen Erholungsversuch. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.
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