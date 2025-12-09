NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
09.12.2025 11:14:00
The U.S. announced charges for smuggling old Nvidia chips to China only hours before Trump gave the green light
The Justice Department brought charges over selling Nvidia chips into China — and now the government will allow it.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
