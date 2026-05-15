CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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15.05.2026 13:30:00
The U.S. dollar has barely budged this year — but that could be about to change
Currency traders are not convinced that high interest rates are here to stay.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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