CHANGE Aktie
WKN DE: A2DF53 / ISIN: JP3507750002
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28.08.2026 17:09:00
The U.S. economy created fewer new jobs in 2025-26 than initially reported. Here’s how big the change is.
The economy created slightly fewer jobs from the spring of 2025 to the spring of 2026 than originally reported, new government figures show, leaving intact an image of a sluggish labor market in which hiring was unusually slow.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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