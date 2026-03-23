People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
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23.03.2026 17:17:00
The U.S. government is about to define what junk food is. But will that make people put down the gummy bears?
Health and Human Services Secretary Robert F. Kennedy Jr. has described ultraprocessed foods as “poison.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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