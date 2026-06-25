Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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25.06.2026 19:00:00
The U.S. Government Is Betting Billions on Quantum Computing. These 3 Stocks Are the Biggest Winners.
On Monday, President Donald Trump signed two executive orders that placed quantum computing at the center of U.S. economic and national security policy.The first, titled Ushering in the Next Frontier of Quantum Innovation, directs federal agencies to deliver a scientifically relevant quantum computer to the Department of Energy by 2028 and establishes the Quantum Computer for Application Development and Discovery Science initiative (QC-ADDS) as the vehicle to get there. The second order, focused on cryptographic security, accelerates the government's deadline for migrating all crucial federal infrastructure to post-quantum cryptography (PQC) standards. This is meant to prevent cyberattacks by more-powerful quantum technology that will render current encryption standards obsolete. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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