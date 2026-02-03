Tyson Foods Aktie
WKN: 870625 / ISIN: US9024941034
|
03.02.2026 19:50:00
The U.S. Government Just Told 340 Million Americans to Eat More of What Tyson Foods Sells
The U.S. Department of Health and Human Services released updated dietary guidelines in January that emphasize whole foods and protein while shunning added sugars and highly processed foods. The new guidelines recommend 1.2 grams to 1.6 grams of protein per kilogram of body weight from both animal and plant sources daily, compared to the recommended dietary allowance of just 0.8 grams per kilogram.The updated guidelines are a sea change, and it's unequivocally good news for Tyson Foods (NYSE: TSN).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
