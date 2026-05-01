Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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01.05.2026 18:51:26
The U.S. Has 9 Damaged Military Bases to Rebuild in the Middle East. Is Now the Time to Buy Defense Stocks?
The ongoing war in Iran is putting a spotlight on the defense industry -- major companies like Northrop Grumman (NYSE: NOC), Lockheed Martin (NYSE: LMT), RTX (NYSE: RTX), and General Dynamics (NYSE: GD) earn billions of dollars every year through military contracts. Trading volume in these names jumped as the war began in late February.LMT 30-Day Average Daily Volume data by YChartsContinue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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