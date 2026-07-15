Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
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15.07.2026 10:05:00
The U.S. Has Accumulated 100,000 Metric Tons of Used Nuclear Fuel. Oklo Sees It as a Massive Potential Energy Resource.
Over the last six decades, the United States has accumulated nearly 100,000 metric tons of used nuclear fuel. Despite generating about one-fifth of the nation's electricity from nuclear power, the U.S. never established a permanent geological repository for spent commercial nuclear fuel.This spent fuel could get a second chance if Oklo (NYSE: OKLO) has its way. That's because Oklo's nuclear reactors are designed to efficiently utilize spent nuclear fuel, creating an opportunity to get more from existing nuclear waste.Here's what investors need to know about Oklo's long-term vision.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oklo
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11.05.26
|Ausblick: Oklo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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16.03.26
|Ausblick: Oklo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)