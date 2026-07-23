SK hynix Aktie
WKN DE: A1JWRE / ISIN: US78392B1070
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23.07.2026 13:04:00
The U.S. premium for SK Hynix is set to stay after Korean regulatory ruling
The huge premium commanded by SK Hynix ‘s American depository receipts over its domestically-listed ordinary shares is likely to remain, after restrictions were put in place on the number of ADRs that can be created by converting local shares.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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