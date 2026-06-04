WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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04.06.2026 11:02:27
The U.S.-Qatar Domination of Gas Left the World Dangerously Exposed
Before the war, the global market for liquefied natural gas was increasingly commanded by just two countries, one of which has now been hobbled.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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