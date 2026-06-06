Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
|
06.06.2026 16:01:00
The U.S. stock market is facing historic downside risk — these 10 low-volatility stocks can protect your portfolio
Low-volatility stocks give investors a smoother ride — and they are beating the market on a risk-adjusted basis.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!