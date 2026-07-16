Snap Aktie

Snap für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060

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16.07.2026 22:42:00

The U.S. stock market is looking like a rubber band ready to snap

The S&P 500 has been treading water for more than a month now, but beneath the surface of the U.S. equity market, big changes are taking shape.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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