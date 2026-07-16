Snap Aktie
WKN DE: A2DLMS / ISIN: US83304A1060
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16.07.2026 22:42:00
The U.S. stock market is looking like a rubber band ready to snap
The S&P 500 has been treading water for more than a month now, but beneath the surface of the U.S. equity market, big changes are taking shape.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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|ROUNDUP/Social Media: Prien für 13 als gesetzliche Altersgrenze (dpa-AFX)
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|Snap defies investor pressure with ‘Specs’ smart glasses launch (Financial Times)
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24.04.26
|Norwegen plant Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige (dpa-AFX)
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22.04.26
|Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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15.04.26
|Snap-Aktie mit Kurssprung: Stellenabbau aufgrund von KI erfreut Anleger (finanzen.at)