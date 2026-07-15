Innovation Aktie
WKN DE: A2DJHB / ISIN: JP3147900009
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15.07.2026 16:42:22
The UK finally has a blueprint for innovation — now it must act on it
The Whittle Lab aims to transform aerothermal engineering, one of the country’s strongest manufacturing industriesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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