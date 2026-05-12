AMBITION Aktie

AMBITION für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12ENS / ISIN: JP3128650003

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12.05.2026 06:00:33

The UK strategy for the City needs more ambition as market share slips

A hyperactive reform programme is not enough to drive the urgent national mission of driving growth and investmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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