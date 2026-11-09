Keep Aktie
WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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09.11.2026 16:18:37
The UK Treasury needs to keep consumers front and centre
The Financial Services and Markets Bill sees the pendulum swinging purposefully towards deregulationWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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