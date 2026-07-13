nVent Electric Aktie

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WKN DE: A2JHWV / ISIN: IE00BDVJJQ56

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13.07.2026 17:40:41

The Ultimate AI Bet: Why Eaton and nVent Electric Are Top Stocks to Buy in 2026

The massive artificial intelligence (AI) data center boom, grid modernization, and global electrification have made industrial power equipment stocks hugely popular among investors. Eaton (NYSE:ETN) and nVent Electric (NYSE:NVT) are two such incredible companies, and investors are weighing the merits to see which stock offers a better path to growth and is worth their money.Eaton is a diversified power management giant with a broad reach in various sectors, including aerospace and vehicles. By contrast, nVent Electric focuses on specialized electrical connection and protection products. Both companies are primary beneficiaries of the data center boom, but their different scales and profitability profiles make for a compelling comparison.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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