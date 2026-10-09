The Ultimate Buy-and-Hold Stock for the Next 20 Years

Picking a stock to buy and hold for 20 years is a risky proposition, no matter how conservative the stock. A lot can happen in that time, and what may look like an impenetrable competitive advantage in one decade could disappear by the next.

That said, MercadoLibre (NASDAQ: MELI) may just be a stock worth putting in your long-haul buy-and-hold portfolio. Its diverse digital businesses, which thrive on synergies, should make the consumer discretionary stock a winner for at least 20 years.

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