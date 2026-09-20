Ultimate Holdings Group Aktie

Ultimate Holdings Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.09.2026 23:15:00

The Ultimate Dividend Growth stock to Buy With $1,000 Right Now.

The market is trading near all-time highs despite numerous potential risks. Jamie Dimon, the CEO of financial giant JPMorgan Chase (NYSE: JPM), has warned that "geopolitical tensions and wars, sticky inflation, large global fiscal deficits and elevated asset prices" are "tectonic plates" that could collide and wreak havoc on the market. In this environment, it probably pays to add some safety to your portfolio.

If you are a dividend growth aficionado, the ultimate stock to consider right now could be Coca-Cola (NYSE: KO). A $1,000 investment will get you around 11 shares. But as a business, it offers so much "value" that it can't be ignored. Here's why now is a good time to buy one of the world's largest consumer staples companies.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen