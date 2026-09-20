Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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20.09.2026 23:15:00
The Ultimate Dividend Growth stock to Buy With $1,000 Right Now.
The market is trading near all-time highs despite numerous potential risks. Jamie Dimon, the CEO of financial giant JPMorgan Chase (NYSE: JPM), has warned that "geopolitical tensions and wars, sticky inflation, large global fiscal deficits and elevated asset prices" are "tectonic plates" that could collide and wreak havoc on the market. In this environment, it probably pays to add some safety to your portfolio.
If you are a dividend growth aficionado, the ultimate stock to consider right now could be Coca-Cola (NYSE: KO). A $1,000 investment will get you around 11 shares. But as a business, it offers so much "value" that it can't be ignored. Here's why now is a good time to buy one of the world's largest consumer staples companies.
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