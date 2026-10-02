The Ultimate Dividend Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now.

There is a large swath of investors out there that don't care much about capital appreciation. It's definitely hard to ignore Nvidia, for example, whose share price has rocketed 1,020% higher in the past five years (as of Sept. 30). But some market participants have the goal of designing a portfolio that generates passive income.

There are a lot of these kinds of businesses to choose from. However, one industry-leading company stands out. It's even a top holding in Berkshire Hathaway's portfolio.

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