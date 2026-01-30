NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
30.01.2026 14:15:00
The Ultimate Dividend Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
There are two big shifts taking place among consumers when it comes to consumer staples makers. First, cost pressures are forcing people to tighten their budgets. Second, there is a trend toward healthier eating. Both of these factors have put pressure on Coca-Cola's (NYSE: KO) stock. That presents an opportunity for long-term investors focused on dividend-growth stocks. Here's what you need to know.From a top-level view, Coca-Cola is a consumer staples company. As noted, the entire consumer staples sector is out of favor right now. Over the past three years, the S&P 500 index has traded up 70% while the average consumer staples stock has risen just about 19%. Shares of Coca-Cola have basically tracked the consumer staples sector. Investors are clearly favoring other investments, like artificial intelligence (AI) stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs
Analysen zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,70
|1,60%
