Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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22.11.2026 01:00:03
The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Before the End of November
One of the best growth stocks over the past 30 years has been Amazon (NASDAQ:AMZN). Since it went public in 1997 as a place to buy books online, it has grown into the world's fifth-largest company, with a market cap of $2.8 trillion.
Amazon has gotten there by averaging a 31% annualized return over the past 29 years -- performance that few growth stocks can match over such a long period.
Over the course of its run, there have been few better times to buy Amazon stock than now, given its low valuation. Amazon stock is trading at just 21 times earnings and 23 times forward earnings. It has a five-year P/E-to-growth (PEG) ratio of 0.56, which indicates it is a long-term value.
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