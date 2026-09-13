Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
|
13.09.2026 17:30:00
The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
Most growth stories in consumer goods are about a brand catching fire. The one I want to share here is about a company that spent 22 years refusing to own a factory, then wrote a $175 million check for one, and made it pretty clear how confident it is about it.
Vita Coco (NASDAQ: COCO) is a coconut water business that Michael Kirban and Ira Liran co-founded in 2004. For two decades, it operated an asset-light model, meaning it designed and marketed the product but paid outside processors to actually make it. That model produces great margins and one glaring weakness: You don't control your own supply.
Now, I think the company is trying to become a growth stock and a vertically integrated company with control of its own supply chain.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Ultimate Holdings Group Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.