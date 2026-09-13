Ultimate Holdings Group Aktie

Ultimate Holdings Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097

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13.09.2026 17:30:00

The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now

Most growth stories in consumer goods are about a brand catching fire. The one I want to share here is about a company that spent 22 years refusing to own a factory, then wrote a $175 million check for one, and made it pretty clear how confident it is about it.

Vita Coco (NASDAQ: COCO) is a coconut water business that Michael Kirban and Ira Liran co-founded in 2004. For two decades, it operated an asset-light model, meaning it designed and marketed the product but paid outside processors to actually make it. That model produces great margins and one glaring weakness: You don't control your own supply.

Now, I think the company is trying to become a growth stock and a vertically integrated company with control of its own supply chain.

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