Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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29.10.2026 16:15:00
The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
You'll almost certainly have to pay higher multiples for growth stocks than for their value counterparts. A more expensive valuation means the market still has high growth expectations. That's fine, provided the company meets or exceeds them.
Dutch Bros (NYSE: BROS) certainly trades at a rich valuation, with a price-to-earnings (P/E) ratio of 58. That's more than double the S&P 500 index's P/E of 26. However, with Dutch Bros' still-bright growth prospects, investors will likely find the purchase worthwhile.
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