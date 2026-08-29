Ultimate Holdings Group Aktie
WKN DE: A3D2JT / ISIN: US90401U1097
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29.08.2026 15:45:00
The Ultimate Tech ETF to Buy With $5,000 Right Now
Tech ETFs have offered some of the highest returns in the stock market in recent years. They have a front row seat to major opportunities like the internet, e-commerce, and artificial intelligence (AI).That last sector has been the hottest in the stock market recently, so it makes sense to focus on that when searching for the best tech ETF. If you have $5,000 to invest right now, you may want to consider the iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX).Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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