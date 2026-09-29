Urban Outfitters Aktie
WKN: 888903 / ISIN: US9170471026
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29.09.2026 23:14:09
The Urban Outfitters Anthropologie Group CEO Dumps 3,500 Shares as the Stock Edges Up
Tricia D. Smith, Global Chief Executive Officer of the Anthropologie Group, sold 3,500 shares of Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ:URBN) on September 18, 2026, according to an SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($75.95); post-transaction value based on September 18, 2026 market close ($75.01).
Urban Outfitters is a $6.4 billion market cap retailer operating across a diversified portfolio of lifestyle brands. The company's multi-channel distribution strategy -- encompassing physical retail, e-commerce, catalogs, and mobile platforms -- positions it to capture consumer demand across both direct-to-consumer and wholesale channels.
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