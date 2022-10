The Valens Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Valens Company hat am 13.10.2022 das Zahlenwerk zum am 31.08.2022 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,340 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,240 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 20,3 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at