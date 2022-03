The Valens Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Valens Company hat am 01.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2021 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,340 CAD gegenüber -0,390 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

The Valens Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18,4 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 16,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

The Valens Company vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,880 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,480 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 6,68 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 78,18 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 83,78 Millionen CAD umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,533 CAD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 80,70 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at