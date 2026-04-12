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12.04.2026 06:15:00
The Vanguard ETF That Could Set You Up for Life if You Buy It in April
Despite its volatility and occasional bear markets, the U.S. stock market remains one of the best long-term wealth-creation tools for everyday investors. It represents the potential, growth, and possibilities of the global economy in a way that nothing else really does.What's interesting is that it often rewards those who do the least with it. By investing regularly and letting long-term compounding do its thing without trying to time the market, people turn modest monthly contributions into millions of dollars down the road.One of the best ways to accomplish this is by using the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO). By investing in hundreds of U.S. economic leaders, investors participate in the growth of the world's most successful businesses.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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