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24.06.2026 11:43:00
The Vanguard ETF That Could Set You Up for Life if You Buy It Today
One of the easiest ways to invest is through ETFs because they cover a lot of ground at once, in most cases. You might not see three- to-four-digit short-term percentage growth as we've seen from some tech and growth stocks, but you also don't take on as much risk when you invest in broad ETFs.Investing in ETFs doesn't have to mean growing your money slowly, either. Plenty of ETFs have shown they can provide attractive returns and set you up for life. One of those is the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO). If you're looking for a staple for your portfolio, look no further than VOO.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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