Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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24.03.2026 20:00:00
The Vanguard Fund That Can Turn $400 Per Month Into More Than $1.5 Million
Investing in the stock market can seem intimidating if you don't have a lot of money saved up. But you can make up for that by making regular, periodic investments. If you're able to save and invest $400 per month, then you can still put yourself on track to grow your portfolio to more than $1.5 million in the future.Below, I'll show you how that kind of growth is possible, without having to take on any significant risks.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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