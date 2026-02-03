International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
03.02.2026 17:45:44
The Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) Offers Broader Global Exposure Than the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)
The Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ:VXUS) and the iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:EEM) differ sharply on cost, market coverage, and risk: VXUS offers lower fees and broader international diversification, while EEM targets only emerging markets at a significantly higher expense.VXUS aims to track the FTSE Global All Cap ex US Index, giving investors exposure to thousands of developed and emerging market stocks outside the United States. In contrast, EEM focuses specifically on large- and mid-cap companies from emerging economies. This comparison explores which approach may appeal depending on your goals for international equity exposure.The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Nachrichten zu International Public Partnerships Ltd
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,29
|1,41%
|MSCI
|483,70
|0,08%
