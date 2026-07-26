Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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26.07.2026 14:51:00
The Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) Now Holds 18,738,438 Shares of SpaceX Stock. Here's What That Means for Investors.
Investment management firm Vanguard recently updated the holdings of many of its index funds and exchange-traded funds (ETFs).The second-largest ETF by net assets, the Vanguard Total Stock Market ETF (NYSEMKT: VTI), holds 18,738,438 shares of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) -- worth $3.2 billion as of June 30. That's 3.4% of the 555 million shares that SpaceX sold for $135 from its initial public offering (IPO). Granted, SpaceX also raised another $10.7 billion from underwriters that exercised options to buy shares. But the key takeaway is the speed and size at which the ETF gobbled up SpaceX stock.Here's what investors need to know about SpaceX's impact on well-known low-cost ETFs, and ways they can position their portfolio to get exposure to SpaceX or avoid it entirely.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
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24.07.26
|Nach Bilanz-Einbruch: Cathie Wood steigt bei Tesla-Aktie groß ein (finanzen.at)
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24.07.26
|Aktien von Tesla und SpaceX im Fokus: Kommt jetzt der Musk-Megakonzern? Analyst sieht Fusion fast als sicher (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.07.26
|Tesla-Aktie knickt zweistellig ein: Erlöse gesteigert - Gewinnerwartungen verfehlt (finanzen.at)
|
23.07.26
|Börse New York: NASDAQ 100 fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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23.07.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Tesla
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Tesla Halten
|DZ BANK
|13.07.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
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