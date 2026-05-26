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26.05.2026 14:16:13
The Vatican Takes on Silicon Valley With an A.I. Warning
Pope Leo XIV’s encyclical on artificial intelligence puts technology giants on notice. But will it slow down the A.I. race?Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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