The Vegetable Oil Industries Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

The Vegetable Oil Industries Company präsentierte am 04.06.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 JOD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte The Vegetable Oil Industries Company ein EPS von 0,190 JOD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,3 Millionen JOD – eine Minderung von 10,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,6 Millionen JOD eingefahren.

Redaktion finanzen.at