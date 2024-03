The Vita Coco Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

The Vita Coco Company hat am 28.02.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,110 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Vita Coco Company -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 106,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 92,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,776 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 487,12 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at