Corinthian Colleges Aktie
WKN: 918869 / ISIN: US2188681074
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23.07.2026 13:25:49
The Vita Coco Company, Inc. Announces Rise In Q2 Income
(RTTNews) - The Vita Coco Company, Inc. (COCO) revealed a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $49.45 million, or $0.82 per share. This compares with $22.91 million, or $0.38 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 28.1% to $216.15 million from $168.76 million last year.
The Vita Coco Company, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $49.45 Mln. vs. $22.91 Mln. last year. -EPS: $0.82 vs. $0.38 last year. -Revenue: $216.15 Mln vs. $168.76 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 790 M To $ 805 M
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