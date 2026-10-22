The Vita Coco Company, Inc. Bottom Line Rises In Q3

(RTTNews) - The Vita Coco Company, Inc. (COCO) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's bottom line came in at $35.02 million, or $0.58 per share. This compares with $24.00 million, or $0.40 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 33.7% to $243.83 million from $182.31 million last year.

The Vita Coco Company, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $35.02 Mln. vs. $24.00 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $0.40 last year. -Revenue: $243.83 Mln vs. $182.31 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 810 M To $ 820 M