Corinthian Colleges Aktie
WKN: 918869 / ISIN: US2188681074
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22.10.2026 13:10:20
The Vita Coco Company, Inc. Bottom Line Rises In Q3
(RTTNews) - The Vita Coco Company, Inc. (COCO) announced a profit for its third quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $35.02 million, or $0.58 per share. This compares with $24.00 million, or $0.40 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 33.7% to $243.83 million from $182.31 million last year.
The Vita Coco Company, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.02 Mln. vs. $24.00 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $0.40 last year. -Revenue: $243.83 Mln vs. $182.31 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 810 M To $ 820 M
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