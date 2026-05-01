The Vita Coco Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

The Vita Coco Company hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Vita Coco Company 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 179,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte The Vita Coco Company 130,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at