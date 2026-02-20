The Vita Coco Company präsentierte Quartalsergebnisse

The Vita Coco Company hat am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat The Vita Coco Company im vergangenen Quartal 127,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte The Vita Coco Company 127,3 Millionen USD umsetzen können.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,940 USD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 609,78 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte The Vita Coco Company einen Umsatz von 516,01 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 603,63 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at