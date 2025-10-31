The Vita Coco Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

The Vita Coco Company stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresviertel hatte The Vita Coco Company 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat The Vita Coco Company 182,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 132,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at