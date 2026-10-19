Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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19.10.2026 11:00:32
The VW Bus, Now Electrified, Keeps on Truckin’
A restored version of Volkswagen’s Flower Power-era Microbus, kitted out by Kindred Motorworks, is aiming for the affluent, while VW’s own E.V. is slow to get moving, much like its forebear.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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