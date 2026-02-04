The Walt Disney Company: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

The Walt Disney Company veröffentlichte am 02.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,87 CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 36,31 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34,40 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at