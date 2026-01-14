The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie
WKN DE: A3C6BB / ISIN: CA25472W1059
|
14.01.2026 19:03:14
The Walt Disney Company Executives to Discuss Fiscal First Quarter 2026 Financial Results via Webcast
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) will host a live audio webcast to discuss fiscal first quarter 2026 financial results beginning at 8:30 a.m. ET / 5:30 a.m. PT on Monday, February 2, 2026. Disney will release results before the opening of regular trading on February 2, 2026 and post earnings materials at www.disney.com/investors. To listen to the webcast, please visit www.disney.com/investors. The webcast will be archived. Materials and webcast may include fWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!

Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
