The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie
WKN DE: A3C6BB / ISIN: CA25472W1059
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12.10.2026 19:43:13
The Walt Disney Company Executives to Discuss Fiscal Full Year and Fourth Quarter 2026 Financial Results via Webcast
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) will host a live webcast to discuss fiscal full year and fourth quarter 2026 financial results beginning at 8:30 a.m. ET / 5:30 a.m. PT on Tuesday, November 17, 2026.Disney will release results before the opening of regular trading on November 17, 2026 and post earnings materials at www.disney.com/investors.To access the webcast, please visit www.disney.com/investors. The webcast will be archived.Materials and webcast may inclWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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|The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S
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|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
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