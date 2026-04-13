The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie
WKN DE: A3C6BB / ISIN: CA25472W1059
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13.04.2026 22:35:55
The Walt Disney Company Executives to Discuss Fiscal Second Quarter 2026 Financial Results via Webcast
BURBANK, Calif.--(BUSINESS WIRE)--The Walt Disney Company (NYSE: DIS) will host a live webcast to discuss fiscal second quarter 2026 financial results beginning at 8:30 a.m. ET / 5:30 a.m. PT on Wednesday, May 6, 2026. Disney will release results before the opening of regular trading on May 6, 2026 and post earnings materials at www.disney.com/investors. To access the webcast, please visit www.disney.com/investors. The webcast will be archived. Materials and webcast may include forward-lookingWeiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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|The Walt Disney Company Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S
|11,38
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|Walt Disney
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|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
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